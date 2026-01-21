Подлива с курицей и картошкой: ароматный ужин, который захочется приготовить еще не раз

Подлива с курицей и картошкой: ароматный ужин, который захочется приготовить еще не раз

Подлива с курицей и картошкой — ароматный ужин, который захочется приготовить еще не раз! Вкус получается глубоким, домашним и уютным: нежная курица, тающая картошка, овощная сочность и подлива с ярким акцентом зелени.

Для приготовления понадобятся: 4 куриных бедра (можно филе), 4-5 средних картофелин, 1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 ст. л. томатной пасты, 2 ст. л. сливочного масла, 500 мл воды, соль, перец, паприка, свежая зелень для подачи. Куриные бедра посолите, поперчите и обваляйте в специях. Обжарьте курицу с двух сторон до румяной корочки, затем переложите на тарелку. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь до мягкости. Картофель и кабачок нарежьте средними кубиками. Добавьте к овощам картофель и кабачок, обжаривайте 5-7 минут. Верните в сковороду курицу. Разведите томатную пасту в воде, залейте содержимое сковороды так, чтобы жидкость почти покрывала ингредиенты. Доведите до кипения, убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 25-30 минут, пока картофель не станет мягким.

Ранее стало известно, как приготовить картофель в духовке «как на костре».