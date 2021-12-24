Подавший иск к Деду Морозу юрист согласился встретиться с Путиным в суде

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, подавший иск к Деду Морозу на 10 млн рублей, в беседе с NEWS.ru захотел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, так как лидер согласился стать адвокатом новогоднего волшебника. Мирзоев в документе потребовал от «исполнителя желаний» также 23 подарка, по его словам, так и не полученных за последние 23 года.

Я очень рад, что президент вызвался защищать Деда Мороза. Во-первых, я давно с президентом хочу познакомиться. Во-вторых, мне, конечно, в качестве оппонента нужен сильный юрист, а не Снегурочка, представляющая интересы Деда Мороза. <...> Я ещё больше проникся энтузиазмом по этому поводу, — рассказал Мирзоев.

Спикер отметил, что уверен в квалификации Путина, так как руководитель государства окончил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Мирзоев добавил, что наличие у Деда Мороза внучки Снегурочки смягчит его требования, если «ответчик» предложит вариант досудебного урегулирования.

Я жду, пока Дед Мороз со мной свяжется, — подытожил юрист.

Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к Деду Морозу. По словам главы государства, его отношения со сказочным персонажем всегда складывались благоприятным образом и он благодарен ему за то, что может «находиться здесь в этом качестве». Он также вызвался стать адвокатом Деда Мороза, узнав, что на него подали в суд.

Ранее российский Дед Мороз принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он воспользовался возможностью проголосовать на дому и выразил свою волю, не выходя из резиденции в Великом Устюге.