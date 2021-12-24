Путин вызвался стать адвокатом Деда Мороза

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об отношении к Деду Морозу. По словам главы государства, его отношения со сказочным персонажем всегда складывались благоприятным образом и он благодарен ему за то, что может «находиться здесь в этом качестве». Он также вызвался стать адвокатом Деда Мороза, узнав, что на него подали в суд.

Мои отношения [с Дедом Морозом] до сих пор строились благообразным образом. Я ему благодарен за то, что могу находиться здесь в этом качестве, и ещё больше благодарен народу, который доверил мне эту должность, — заявил Путин.

Комментируя сообщение об иске против волшебника от адвоката из Санкт-Петербурга, который подал на Деда Мороза в суд из-за «несбывшихся желаний», Путин заявил, что он сам юрист и готов заступиться за сказочного персонажа.

Я тоже юрист из Санкт-Петербурга. Есть совпадения. Я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть проанализирует своё поведение, — сказал президент.

Ранее российский Дед Мороз принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он воспользовался возможностью проголосовать на дому и выразил свою волю, не выходя из резиденции в Великом Устюге.