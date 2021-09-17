Дед Мороз проголосовал на выборах в Госдуму

Российский Дед Мороз принял участие в голосовании на выборах в Госдуму. Он воспользовался возможностью проголосовать на дому и выразил свою волю, не выходя из резиденции в Великом Устюге. Об этом сообщается на странице избирательной комиссии Вологодской области в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники избиркома посетили терем Деда Мороза и привезли с собой переносную урну, бюллетени, а также медицинскую маску и перчатки. Средствами профилактики заражения коронавирусом тот пользоваться не стал, отметив, что ему достаточно собственной бороды и рукавиц.

Желание проголосовать на дому Дед Мороз объяснил занятостью и тем, что до избирательного участка ему далеко добираться.

Ранее сообщалось, что на одном избирательном участке в Москве процесс голосования едва не сорвал енот по кличке Том. Хозяин выпустил его из клетки, после чего сотрудникам полиции понадобилось около семи минут, чтобы поймать животное.

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября. Вместе с этим состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, будут избраны девять глав субъектов РФ и депутаты 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.