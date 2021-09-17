Енот чуть не сорвал выборы на участке в Москве

На избирательном участке в Москве енот чуть не сорвал выборы. Полиция почти семь минут не могла поймать животное, пишет РИА Новости.

Уточняется, что пушистого выпустил из клетки его хозяин во время голосования. Мотивы такого поступка не уточняются. Известно только, что животное, по всей видимости, почуявшее вкус свободы, не хотело возвращаться в клетку. Тем не менее, «нарушителя порядка» удалось поймать.

Будут ли применены какие-либо санкции в отношении владельца енота — неизвестно. Предполагается, что на текущий момент работа избирательного участка уже восстановлена.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также ещё в шести субъектах — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Кроме того, можно проголосовать за своего кандидата очно, придя в один из избирательных участков. Выборы в Госдуму будут идти три дня с 17 по 19 сентября.