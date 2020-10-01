Почти 80% избирателей поддержали многодневное голосование

https://static.news.ru/photo/5abe464a-03f7-11eb-aac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос, в результате которого выяснилось, что 78% голосовавших в 2020 году россиян поддерживают инициативу проведения многодневного голосования. Об этом 1 октября сообщил глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

В сентябре 2020 года на территории страны прошли выборы разного уровня. Процесс голосования был растянут на три дня. Два дополнительных дня были организованы как из соображений безопасности на фоне пандемии коронавируса, так и для удобства граждан.

Опрос показал, что удобство нововведения отметили 78% россиян. Из тех, кто голосовал в этом году, аналогичное мнение выразили 84%.

Результатам голосования, по информации ВЦИОМа, доверяют 60% избирателей. Итоги выборов считают неправильными 34% респондентов.

71% голосовавших считает, что многодневное голосование нужно провести и в будущем году.

Кроме того, респонденты рассказали, почему им кажется удачной идея проводить голосование в течение нескольких дней. 60% заявили, что так удобнее выбрать время для посещения участка, 37% уверены, что так легче не заразиться коронавирусом, 26% отметили, что на участках скапливается меньше людей, 24% сказали, что так большее количество россиян успеет проголосовать, сообщает ВЦИОМ.

Как ранее передавал NEWS.ru, председателю Центральной избирательной комиссии РФ Элле Памфиловой доверяет чуть больше половины россиян — 52%. Об этом заявил гендиректор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.