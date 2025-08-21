Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Почему ваше дрожжевое тесто обречено на провал — как его спасти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашняя выпечка может стать настоящим шедевром, но многие сталкиваются с одной и той же проблемой — дрожжевое тесто получается плоским и безжизненным. Причина часто кроется в простых ошибках, которых легко избежать.

Ошибка № 1. Неактивные дрожжи

Дрожжи теряют свои свойства при неправильном хранении или из-за высокой температуры. Чтобы проверить их свежесть, растворите 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. сухих дрожжей в 100 мл тёплой воды. Через 10 минут должна появиться пышная пенная шапка. Если её нет — дрожжи непригодны.

Ошибка № 2. Неправильная температура жидкости

Слишком горячая или холодная вода губит дрожжи. Оптимум — 35–40 °C.

Ошибка № 3. Неправильная расстойка

Дрожжевое тесто должно «вызревать» в тепле 1,5–2 часа. Недостаточная или чрезмерная расстойка портит структуру.

Ошибка № 4. Плохой замес

Тесто нужно вымешивать до гладкости и упругости — так оно лучше поднимется и получится воздушным.

Вспомните бабушкины блюда, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

рецепты
еда
кулинария
блюда
