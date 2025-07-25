Почему ты ещё не ел этот салат с блинами? Ветчина, сыр и грибы — идеал!

Почему ты ещё не ел этот салат с блинами? Ветчина, сыр и грибы — идеал!

Праздничный салат с блинчиками, ветчиной, сыром и маринованными шампиньонами — отличный выбор для семейного стола. Нежные тонкие блины на дрожжевом тесте прекрасно сочетаются с насыщенным вкусом ветчины и сыра, а маринованные грибы добавляют пикантности.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 120 г

Молоко — 250 мл

Яйцо куриное — 1 шт.

Сухие быстродействующие дрожжи — 3 г

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Растительное масло — 2 ст. л.

Ветчина — 150 г

Твёрдый сыр — 100 г

Маринованные шампиньоны — 150 г

Майонез — 4 ст. л.

Приготовление

Готовим блинное тесто. В миску просейте муку, добавьте дрожжи, сахар и соль, тщательно перемешайте. В другой ёмкости взбейте яйцо с тёплым молоком и понемногу вливайте в муку, размешивая, чтобы не было комочков. Добавьте масло, перемешайте и оставьте тесто в тепле на 30 минут. За это время дрожжи активируются, и тесто станет пышным. Выпекайте тонкие блины. Используйте сковороду с антипригарным покрытием и равномерно распределяйте тесто. Остудите блины, затем сверните их рулетом и нарежьте тонкой соломкой. Подготовьте остальные ингредиенты: ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите на крупной тёрке, шампиньоны нарежьте тонкими пластинами. Смешайте все компоненты, заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Этот салат - отличная праздничная закуска или лёгкий ужин. Он сочетает в себе мягкость блинов и насыщенный вкус ветчины, сыра и грибов, что делает его популярным у гостей любого возраста.

Приятного аппетита!

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