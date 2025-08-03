Трамп публично послал к черту лидера демократов за шантаж Трамп обвинил лидера демократов в сенате Шумера в политическом шантаже

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер требует $1 млрд (более 80 млрд рублей) за утверждение предложенных республиканцами чиновников, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Американский лидер назвал это политическим шантажом и послал оппонента к черту.

Это возмутительное и беспрецедентное требование <...>. Это не что иное, как политический шантаж! Передайте Шумеру, <...> чтобы он шел к черту! — написал Трамп.

Газета The Hill в то же время отметила, что с момента возвращения Трампа в Белый дом до сих пор не утверждены кандидаты на некоторые должности в исполнительной власти. В частности, из-за разногласий с сенаторами никем не занят пост посла США в ЕС.

Ранее Трамп заявил, что бывший президент США Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны дорого заплатить за фейк о вмешательстве России в американские выборы. Он отметил, что решение об уголовном деле должна принять министр юстиции Пэм Бонди. Также президент Соединенных Штатов заявил, что распространенные демократами ложные сведения о якобы влиянии России на выборы в США 2016 года являются самым крупным скандалом в истории страны.