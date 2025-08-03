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03 августа 2025 в 07:45

«Угрожают родителям»: боец ВСУ рассказал, как Киев разбирался с дезертирами

Боец ВСУ Зайцев: власти Украины блокировали банковские счета семей дезертиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины блокировали банковские счета родственников военнослужащих, которые отказывались идти на передовые позиции и дезертировали с мест прохождения службы, заявил ТАСС украинский военнопленный Антон Зайцев. По его словам, руководство страны активно применяло психологическое давление.

[Власти] начинают полностью блокировать все счета. Угрожают родителям и начинают и им счета закрывать. Чтобы разговаривали со своими, и те назад возвращались, — сказал пленный.

Собеседник агентства подчеркнул, что не хотел участвовать в боевых действиях и отнимать жизнь у других людей. Зайцев заверил, что изначально он проходил службу в тыловой части под Киевом в должности оператора радиостанции и не подозревал, что его отправят на фронт в качестве штурмовика.

Ранее журналист Владимир Бойко сообщил, что с начала 2025 года из ВСУ дезертировали более 90 тысяч человек, в то время как с начала СВО — более 213 тысяч. Он также перечислил количество дезертиров по месяцам. По его словам, в январе из ВСУ бежали 18 145 человек, в феврале — 17 809, в марте — 16 349, в апреле — 18 331, в мае — 19 956.

До этого стало известно, что на Украине дезертир угнал БТР и поехал домой в Полтавскую область. Суд в Сумской области дал ему семь лет тюрьмы.

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