Приметы и суеверия прочно засели в сознании россиян. Они даже нашли отражение в творчестве народных поэтов. Все помнят известную песню про черного кота. Настоящий страх поистине суеверные люди испытывают, когда просыпают соль, разбивают зеркало или же получают часы в качестве подарка от второй половинки. О том, почему люди верят в приметы и как от этого отучиться, News.ru поговорил со специалистами.
Суеверность представляет собой веру для бытового применения, пояснил социальный психолог Алексей Рощин. Люди, которые придерживаются примет, либо не умеют управлять своей жизнью, либо управляют ей относительно. Они понимают, что при принятии решения могут ошибиться, и поэтому прибегают к совершению неких ритуалов, чтобы сделать жизнь более предсказуемой.
При этом специалист заявил, что отношение человека к приметам зависит от уровня его деятельности и заработка. Человек более квалифицированный и обеспеченный меньше склонен к суеверности. При этом люди, не имеющие постоянной занятости, чаще других верят в приметы, пояснил Рощин.
Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, отметила, что склонность к суеверности обусловлена тем, что людям ещё с древних времен необходимо во что-то верить. Таким образом им легче справляться с трудностями.
Различного рода приметы распространены среди россиян, так как они передаются им от родственников, считает собеседник News.ru. В силу того, что повторяющиеся эпизоды из детства прочно откладываются в сознании, взрослый человек на всякий случай придерживается примет.
Единственный способ избавиться от обыкновения придерживаться примет — выработать новые привычки, считает психолог. Если человек привык думать, что забытый дома зонт приведёт к неудачным переговорам, ему следует подготовить для себя новые ритуалы для того, чтобы это не случилось. Специалист советует придумать три фразы, которые выстроят день по-новому, и повторять их каждое утро. Однако в этом деле важна регулярность, отметила Латынцева.
Нужно завести новую привычку и выполнять ее каждый день или хотя бы когда «накрывает» старая. Следует сказать себе, что старые привычки и мысли не приводят меня туда, куда я хочу. Три раза нужно повторить одну и ту же фразу, которая вам нравится. И со временем новые убеждения придут на смену старым. Можно, к примеру, говорить себе: я — магнит для денег. Если человек как минимум 21 день повторяет эту элементарную фразу, какой смешной она бы не казалась, он начинает в это верить и внезапно получает премию или ему возвращают долг, о котором он давно забыл, — пояснила Ольга Латынцева.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен