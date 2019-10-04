Приметы и суеверия прочно засели в сознании россиян. Они даже нашли отражение в творчестве народных поэтов. Все помнят известную песню про черного кота. Настоящий страх поистине суеверные люди испытывают, когда просыпают соль, разбивают зеркало или же получают часы в качестве подарка от второй половинки. О том, почему люди верят в приметы и как от этого отучиться, News.ru поговорил со специалистами.

Суеверность представляет собой веру для бытового применения, пояснил социальный психолог Алексей Рощин. Люди, которые придерживаются примет, либо не умеют управлять своей жизнью, либо управляют ей относительно. Они понимают, что при принятии решения могут ошибиться, и поэтому прибегают к совершению неких ритуалов, чтобы сделать жизнь более предсказуемой.

Суеверность говорит о принадлежности к крестьянскому сознанию. Сознанию людей, живущих под давлением стихий, которые сильнее его и могут постоянно подвести. Это относится и к россиянам. По сути, они занимаются постоянным задабриванием богов. У россиян суеверия во многом заменяют веру. Потому что они в вере не сильны, в церковь у нас ходит мало людей. Алексей Рощин социальный психолог

При этом специалист заявил, что отношение человека к приметам зависит от уровня его деятельности и заработка. Человек более квалифицированный и обеспеченный меньше склонен к суеверности. При этом люди, не имеющие постоянной занятости, чаще других верят в приметы, пояснил Рощин.

Психолог Ольга Латынцева, в свою очередь, отметила, что склонность к суеверности обусловлена тем, что людям ещё с древних времен необходимо во что-то верить. Таким образом им легче справляться с трудностями.

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Различного рода приметы распространены среди россиян, так как они передаются им от родственников, считает собеседник News.ru. В силу того, что повторяющиеся эпизоды из детства прочно откладываются в сознании, взрослый человек на всякий случай придерживается примет.

Когда человек считает, что перешедшая ему дорогу черная кошка сулит неприятности и ищет этому подтверждения, он их обязательно находит. Если же он с утра встает и говорит, что этот день будет лучшим в жизни, так и будет. Ольга Латынцева психолог

Единственный способ избавиться от обыкновения придерживаться примет — выработать новые привычки, считает психолог. Если человек привык думать, что забытый дома зонт приведёт к неудачным переговорам, ему следует подготовить для себя новые ритуалы для того, чтобы это не случилось. Специалист советует придумать три фразы, которые выстроят день по-новому, и повторять их каждое утро. Однако в этом деле важна регулярность, отметила Латынцева.