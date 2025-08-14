Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 августа 2025 в 10:21

Почему полы снова пыльные через час: уксусный трюк, который спасает чистоту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Летом пыль оседает на полах особенно быстро, и даже после уборки свежий блеск держится недолго. Но есть простой способ, который не требует дорогой химии и много времени — обычный столовый уксус.

Он создает невидимую защиту, которая замедляет появление пыли и грязи, помогая сохранять чистоту дольше.

Как приготовить раствор:
На 5 литров теплой воды добавьте 1 столовую ложку уксуса. При желании влейте немного средства для мытья полов и 3 капли эфирного масла для приятного аромата.

Важные нюансы:

  • Вода должна быть теплой, но не горячей — так вы избежите липкости и разводов.
  • Не увеличивайте дозу уксуса — слишком большая концентрация даст обратный эффект.
  • Метод подходит для линолеума, плитки и ламината.

Как мыть правильно:
Начинайте уборку с дальнего угла комнаты, двигаясь к выходу. Так вы не испортите результат, наступая на свежевымытую поверхность.

С этим способом полы останутся чистыми и без налета заметно дольше, чем при обычной уборке.



чистота
советы
уборка
полы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
