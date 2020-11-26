Победившую на выборах уборщицу предложили сделать депутатом Госдумы

https://static.news.ru/photo/e351e85e-2fe9-11eb-8833-fa163e074e61_660.jpg Марина Удгодская Фото: Марина Удгодская/vk.com

Уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, хотят сделать депутатом Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Партии пенсионеров.

Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, — говорится в сообщении.

В партии отметили, что на сегодняшний день «востребовано новое поколение политиков и управленцев», передаёт издание «Подъём».

Удгодская почти пять лет работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения. По просьбе предыдущего главы Николая Локтева она приняла участие в выборах и победила: Удгодская набрала 84 голоса, а Локтев — 46. 1 октября она вступила в должность и приступила к работе. Позже появилась информация о том, что новый глава поселения якобы сложила полномочия. По данным некоторых СМИ, местный совет утвердил её отставку с 19 ноября.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.