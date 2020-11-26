Победившую на выборах уборщицу предложили сделать депутатом Госдумы

Уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, хотят сделать депутатом Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Партии пенсионеров.
Наша партия предлагает Удгодской выдвинуть свою кандидатуру на выборах депутатов Государственной Думы VIII созыва, — говорится в сообщении.
В партии отметили, что на сегодняшний день «востребовано новое поколение политиков и управленцев»,
Удгодская почти пять лет работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения. По просьбе предыдущего главы Николая Локтева она приняла участие в выборах и победила: Удгодская набрала 84 голоса, а Локтев — 46. 1 октября она вступила в должность и приступила к работе. Позже появилась информация о том, что новый глава поселения якобы сложила полномочия. По данным некоторых СМИ, местный совет утвердил её отставку с 19 ноября.
Ранее NEWS.ru писал о том, что стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из Telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.