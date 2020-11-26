Сергей Зверев задумался о выдвижении в Госдуму

https://static.news.ru/photo/f9a7ae3e-2fcd-11eb-9cab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист и шоумен Сергей Зверев обдумывает планы участия в выборах в Госдуму. Такое решение он принял после публикации итогов народного голосования в одном из telegram-каналов, где пользователи поддержали выдвижение его кандидатуры от Республики Бурятия.

Сейчас я делаю выводы, и нахожусь на стадии принятия решения, — сообщил в эфире «Радио 1» Зверев.

Он также сообщил, что признателен за поддержку и доверие в свой адрес и пообещал принять решение о выдвижении в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, Сергей Зверев известен своей активной позицией в защиту озера Байкал. 3 марта известный парикмахер провёл одиночный пикет напротив Московского Кремля. Акция была направлена против запуска производства по разливу байкальской воды в рабочем посёлке Култук Слюдянского района Иркутской области, где Зверев провёл своё детство.

Кампанию в защиту озера шоумен начал 21 февраля, опубликовав большой пост, посвящённый ситуации в Култуке. Он возмутился тем, что завод будет выкачивать байкальскую воду для продажи в Китай. По словам Зверева, проект реализует ООО «Аквасиб», которое на 99% принадлежит китайской компании.

25 июня стало известно, что суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды на берегу Байкала.