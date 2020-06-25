Строительство завода по разливу воды Байкала признано незаконным

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Суд Бурятии приостановил строительство китайского завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала,.

Участки для строительства общей площадью более 307 тысяч кв. метров и стоимостью более 12 млн рублей предоставлены с нарушением запрета на оборот земель центральной экологической зоны байкальской природной территории. Они пересекаются с государственным лесным фондом, один из них находится на расстоянии примерно 11 м от воды озера Байкал, что нарушает закон о 20-метровой общедоступной зоне у водоёма, сообщает ТАСС.

Спорные земельные участки относятся к исключительной федеральной собственности, — отметили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

На данных участках пекинская холдинговая компания «Колодец земли» планировала построить завод по разливу байкальской воды. Ранее на участках начались предварительные исследовательские работы.

Первую очередь завода планировалось ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность он должен выйти в 2021 году и производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в строительство завода составит 1,5 млрд рублей. Местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. Они считают, что предприятие нанесёт экологический ущерб озеру.

Как писал NEWS.ru, против строительства завода выступал стилист Сергей Зверев, вышедший на пикет в Москве возле Кремля весной прошлого года.