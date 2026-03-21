Плов может удивлять: азербайджанская версия с тыквой под шафрановым рисом — это праздник в каждой ложке

Баранина, тыква, каштаны и шафран — звучит как рецепт идеального ужина. В азербайджанском плове эти ингредиенты не смешиваются в одном казане, а готовятся раздельно, сохраняя свою текстуру и аромат, чтобы на тарелке создать гармоничный дуэт нежного риса и насыщенной основы.

Что понадобится

Для риса: рис (лучше длиннозерный) — 400 г, вода — 1,5 л, соль — 1,5 ч. л., сливочное масло — 100 г.

Для теста: мука — 200 г, яйцо — 1 шт., вода — 60 мл, растопленное сливочное масло — 2 ст. л., соль — 1 щепотка.

Для основы (гара): баранья грудинка — 600 г, тыква (очищенная) — 300 г, каштаны свежие — 150 г, репчатый лук — 1 крупная шт., гранаты (для сока) — 2 шт., сливочное масло — 4 ст. л., кипяток — 120 мл, соль, черный перец по вкусу.

Для шафрановой пропитки: шафран — 1 щепотка, кипяченая вода — 1 ст. л., сливочное масло — 1 ст. л.

Как я его готовлю

Промываю рис до полной прозрачности жидкости. В подсоленной воде отвариваю его до полуготовности около 7 минут, откидываю на дуршлаг и промываю холодной водой.

Пока рис варится, готовлю простое тесто: просеиваю муку с солью, добавляю яйцо, воду и растопленное масло, вымешиваю до гладкости. Раскатываю тесто в тонкий пласт и выстилаю им дно и стенки толстостенного казана или кастрюли.

На тесто выкладываю часть риса, поливаю половиной растопленного масла, затем добавляю оставшийся рис и оставшееся масло. Накрываю крышкой и томлю на очень слабом огне 30 минут, после чего убираю в тепло.

Для основы делаю крестообразные надрезы на каштанах, бланширую их в кипятке 5 минут, очищаю под холодной водой и отвариваю в чистой воде еще 7 минут. Лук нарезаю крупно, тыкву — кубиками. Из гранатов выжимаю сок. Баранину нарезаю кусочками и быстро обжариваю на сильном огне в части масла.

Перекладываю мясо в кастрюлю, добавляю лук, гранатовый сок и кипяток, тушу под крышкой на малом огне 30 минут. Отдельно обжариваю тыкву, добавляю каштаны, затем соединяю с мясом, солю, перчу и томлю все вместе еще 10 минут.

Для подачи шафран настаиваю в воде и смешиваю с маслом. Рис делю на две части, одну смешиваю с шафрановой смесью. На блюдо выкладываю белый и желтый рис, а рядом или в центр — ароматную основу с бараниной, тыквой и каштанами.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
