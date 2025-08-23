Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Плов из утки с айвой и барбарисом! Необычный вариант восточного хита

Плов из утки с айвой и барбарисом! Необычный вариант восточного хита! Ароматный, насыщенный плов с нежным мясом утки, сладковатой айвой и кислинкой барбариса. Это блюдо поразит ваших гостей глубиной вкуса и праздничным видом. Идеально для семейного воскресного ужина или особого случая.

Ингредиенты

  • Утка — 1 кг (окорочка или грудка)
  • Рис для плова — 500 г
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Айва — 1 шт.
  • Чеснок — 2 головки
  • Барбарис сушеный — 1 ст. л.
  • Зира — 1 ч. л.
  • Куркума — ½ ч. л.
  • Перец острый — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Масло растительное — 100 мл

Приготовление

  1. Утку разделите на порционные куски, обжарьте в казане на сильном огне до румяной корочки, чтобы вытопился жир. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до золотистого цвета. Морковь нарежьте крупной соломкой, отправьте к мясу, готовьте 5–7 минут. Айву очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками, добавьте в казан вместе с барбарисом и специями.
  2. Рис промойте до чистой воды, выложите поверх мяса и овощей ровным слоем. В центр воткните головки чеснока, очищенные от верхней шелухи. Аккуратно влейте кипяток так, чтобы он покрывал рис на 1,5–2 см. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 40–50 минут, не перемешивая. Дайте настояться 15–20 минут, затем аккуратно перемешайте нижний слой с верхним. Подавайте горячим, украсив зеленью и дольками айвы.

