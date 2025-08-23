Плов из утки с айвой и барбарисом! Необычный вариант восточного хита

Плов из утки с айвой и барбарисом! Необычный вариант восточного хита! Ароматный, насыщенный плов с нежным мясом утки, сладковатой айвой и кислинкой барбариса. Это блюдо поразит ваших гостей глубиной вкуса и праздничным видом. Идеально для семейного воскресного ужина или особого случая.

Ингредиенты

Утка — 1 кг (окорочка или грудка)

Рис для плова — 500 г

Лук репчатый — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Айва — 1 шт.

Чеснок — 2 головки

Барбарис сушеный — 1 ст. л.

Зира — 1 ч. л.

Куркума — ½ ч. л.

Перец острый — по вкусу

Соль — по вкусу

Масло растительное — 100 мл

Приготовление

Утку разделите на порционные куски, обжарьте в казане на сильном огне до румяной корочки, чтобы вытопился жир. Добавьте нарезанный полукольцами лук и обжаривайте до золотистого цвета. Морковь нарежьте крупной соломкой, отправьте к мясу, готовьте 5–7 минут. Айву очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте кубиками, добавьте в казан вместе с барбарисом и специями. Рис промойте до чистой воды, выложите поверх мяса и овощей ровным слоем. В центр воткните головки чеснока, очищенные от верхней шелухи. Аккуратно влейте кипяток так, чтобы он покрывал рис на 1,5–2 см. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 40–50 минут, не перемешивая. Дайте настояться 15–20 минут, затем аккуратно перемешайте нижний слой с верхним. Подавайте горячим, украсив зеленью и дольками айвы.

