Плесень — опасный враг здоровья: как избавиться от черного налета на стенах и сберечь нервы

Плесень — это серьезная угроза здоровью, которая вызывает аллергии и респираторные заболевания. Главная причина ее появления — повышенная влажность в помещении.

Для борьбы с плесенью сначала нормализуйте микроклимат. Поддерживайте влажность 40–60%, регулярно проветривайте и установите осушитель воздуха. Также проверьте окна: замените изношенные уплотнители, отрегулируйте створки.

Для удаления плесени используйте:

уксус — распылите на пораженные участки;

разбавленный отбеливатель — уничтожает споры;

перекись водорода — точечно нанесите губкой;

содовый раствор (2 ч. л. на стакан воды) — создает неблагоприятную для плесени среду.

Не забывайте устранять причину появления плесени, иначе она вернется снова.

