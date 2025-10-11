Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 12:01

Плесень — опасный враг здоровья: как избавиться от черного налета на стенах и сберечь нервы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Плесень — это серьезная угроза здоровью, которая вызывает аллергии и респираторные заболевания. Главная причина ее появления — повышенная влажность в помещении.

Для борьбы с плесенью сначала нормализуйте микроклимат. Поддерживайте влажность 40–60%, регулярно проветривайте и установите осушитель воздуха. Также проверьте окна: замените изношенные уплотнители, отрегулируйте створки.

Для удаления плесени используйте:

  • уксус — распылите на пораженные участки;
  • разбавленный отбеливатель — уничтожает споры;
  • перекись водорода — точечно нанесите губкой;
  • содовый раствор (2 ч. л. на стакан воды) — создает неблагоприятную для плесени среду.

Не забывайте устранять причину появления плесени, иначе она вернется снова.

Ранее сообщалось, что стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
