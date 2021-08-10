Племянник Путина отказался от выборов после встречи с «уважаемым человеком»
Двоюродный племянник президента Владимира Путина Роман Путин снял свою кандидатуру с выборов в Государственную думу, сообщает «Закс.ру». Он объяснил это встречей с «уважаемым человеком».
Территориальный избирком одномандатного округа, где хотел баллотироваться Путин, единогласно
Сам бывший кандидат в сторис в Instagram
Вчера в Москве после встречи с самым уважаемым мною человеком, по рекомендации я принял решение о выходе из предвыборной гонки в Государственную думу, — сказал он.
Путин пообещал продолжить заниматься общественно-политической деятельностью.
Ранее Роман Путин создал организацию, цель которой — контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов. Бизнесмен избрал для своего проекта запоминающееся и простое название — Комитет поддержки Путина.
В декабре 2020 года Роман Путин объявил о создании партии «Россия без коррупции». Председателем политической силы в ходе тайного голосования выбрали племянника президента России. В настоящее время «Россия без коррупции» не значится в перечне зарегистрированных партий на сайте Министерства юстиции.
Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.