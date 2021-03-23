Племянник президента РФ создал Комитет поддержки Путина

https://static.news.ru/photo/c95231b6-8c0a-11eb-a5ab-96000091f725_660.jpg Роман Путин (слева) Фото: instagram.com/romanputin

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента РФ Владимира Путина, создал организацию, целью деятельности которой будет контроль за реализацией реформ, проводимых главой государства, и исполнением его указов. Бизнесмен избрал для своего проекта запоминающееся и простое название — Комитет поддержки Путина.

Организация призвана будет объединить всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ Владимиром Путиным курс развития. Для успешной реализации реформ, проводимых главой государства, участники комитета будут контролировать исполнение президентских указов и непосредственно участвовать в решении важных для того или иного субъекта России вопросов, — рассказали РИА Новости в пресс-службе Романа Путина.

Собеседник агентства уточнил, что в каждом субъекте организуют региональные отделения Комитета. Они займутся «наведением порядка» в ЖКХ, медицинских и образовательных сферах, а также патриотическим воспитанием молодых людей и взаимодействием с органами власти на всех уровнях.

В декабре 2020 года Роман Путин объявил о создании партии «Россия без коррупции». Председателем политической силы в ходе тайного голосования выбрали президента России. В настоящее время «Россия без коррупции» не значится в перечне зарегистрированных партий на сайте Министерства юстиции.

Роман Путин — сын Игоря Путина, двоюродного брата российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани, в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В январе Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о ликвидации партии «Возрождение аграрной России», писал NEWS.ru. Движение было признано «молчуном», не участвовавшим в политической жизни.