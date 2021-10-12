Платёж по ипотеке в России за год вырос на 14%

Заместитель руководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова заявила «Известиям», что в 2021 году на 14% вырос средний ежемесячный платёж по ипотеке — до 18,8 тыс. рублей. При этом средняя сумма кредитов достигла 2,9 млн рублей, что на 16% больше годом ранее.

Доходы большей части заёмщиков за этот период не показали такой динамики роста, а значит, долговая нагрузка стала более ощутимой, ограничив наличие свободных денежных средств для досрочного погашения кредитов, — поделилась Решетникова.

Эксперты также называют увеличение стоимости жилья одним из факторов удорожания ипотечных кредитов. Известно, что в 2020-м средний срок кредитования составлял 18 лет, а в 2021 году преодолел 20-летний рубеж.

Ранее в России ставка по потребительским кредитам достигла 12,4%, в прошлом году показатель находился на уровне 10,1%. Об этом свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Сравни.ру». Согласно новой статистике, к концу 2021 года максимальные ставки по кредитам для физических лиц могут увеличиться до 22%.

Специалисты отмечают, что виной этому стало очередное повышение ключевой ставки Центробанка до 6,75%. При этом, по мнению специалистов, ждать скорого снижения ставок не стоит.