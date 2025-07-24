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24 июля 2025 в 16:00

Платикодон — изящный многолетник с колокольчатыми цветами! Зимует прекрасно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Платикодон — изящный многолетник с колокольчатыми цветами! Зимует прекрасно! Платикодон крупноцветковый (Platycodon grandiflorus), также известный как ширококолокольчик, — эффектный многолетник, завоевавший популярность у садоводов благодаря крупным колокольчатым цветам. Это единственный вид рода Platycodon семейства колокольчиковых.

Особенности выращивания

  • Предпочитает солнечные места или легкую полутень
  • Требует хорошо дренированных почв
  • Засухоустойчив, но нуждается в поливе в жаркий период
  • Зимостоек (до −35 °C без укрытия)

Интересные факты:

  1. Бутоны платикодона напоминают воздушные шарики.
  2. В Корее корни растения используются в медицине.
  3. В 2022 году сорт Fuji Pink получил золотую медаль на международной выставке Plantarium.

Совет: при посадке добавьте в лунку горсть древесной золы — это продлит цветение.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-красавце, который радует весь год! Летом — в саду, зимой — дома.

цветы
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сады
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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