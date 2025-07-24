Платикодон — изящный многолетник с колокольчатыми цветами! Зимует прекрасно! Платикодон крупноцветковый (Platycodon grandiflorus), также известный как ширококолокольчик, — эффектный многолетник, завоевавший популярность у садоводов благодаря крупным колокольчатым цветам. Это единственный вид рода Platycodon семейства колокольчиковых.
Особенности выращивания
- Предпочитает солнечные места или легкую полутень
- Требует хорошо дренированных почв
- Засухоустойчив, но нуждается в поливе в жаркий период
- Зимостоек (до −35 °C без укрытия)
Интересные факты:
- Бутоны платикодона напоминают воздушные шарики.
- В Корее корни растения используются в медицине.
- В 2022 году сорт Fuji Pink получил золотую медаль на международной выставке Plantarium.
Совет: при посадке добавьте в лунку горсть древесной золы — это продлит цветение.
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