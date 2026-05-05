05 мая 2026 в 12:46

Пласт теста и брынза — пирожки к чаю или закуска для застолья: простой рецепт соленой вкуснятины

Фото: D-NEWS.ru
Закуска из слоеного теста и брынзы — это соленая ароматная вкуснятина, которая подойдет как для чаепития, так и для праздничного застолья.

Хрустящее слоеное тесто, нежный творожный сыр с чесноком и зеленью и пикантная брынза внутри создают идеальное сочетание. Рулеты легко делятся на порционные кусочки.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г брынзы, 150 г творожного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка).

Рецепт: тесто раскатайте, разрежьте вдоль на 2-3 полосы. Творожный сыр смешайте с выдавленным чесноком и рубленой зеленью. Смажьте каждую полосу теста сырной смесью. Сверху раскрошите или нарежьте кусочками брынзу. Защипните края, формируя рулеты.

Выложите рулеты на противень, застеленный пергаментом. Сделайте сверху неглубокие надрезы (через 3-4 см), чтобы потом легко нарезать. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Проверено редакцией
На форуме «Движение» состоятся мастер-классы и лекции для риелторов
Адвокат рассказала о самых серьезных ошибках при составлении завещания
Минимум хлопот: 3 рецепта выпечки с творогом — разлетаются мгновенно!
5 быстрых весенних салатов за 10 минут: недорогие, простые и полезные
рецепты
пирожки
закуски
Дарья Иванова
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

