Пласт теста и брынза — пирожки к чаю или закуска для застолья: простой рецепт соленой вкуснятины

Закуска из слоеного теста и брынзы — это соленая ароматная вкуснятина, которая подойдет как для чаепития, так и для праздничного застолья.

Хрустящее слоеное тесто, нежный творожный сыр с чесноком и зеленью и пикантная брынза внутри создают идеальное сочетание. Рулеты легко делятся на порционные кусочки.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 200 г брынзы, 150 г творожного сыра, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (укроп, петрушка).

Рецепт: тесто раскатайте, разрежьте вдоль на 2-3 полосы. Творожный сыр смешайте с выдавленным чесноком и рубленой зеленью. Смажьте каждую полосу теста сырной смесью. Сверху раскрошите или нарежьте кусочками брынзу. Защипните края, формируя рулеты.

Выложите рулеты на противень, застеленный пергаментом. Сделайте сверху неглубокие надрезы (через 3-4 см), чтобы потом легко нарезать. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

