Свыше 10 пожаров произошло в России в период новогодних праздников из-за неосторожного обращения с пиротехникой.
Инциденты, связанные с фейерверками и петардами, произошли Москве, Казани, Мурманске, Самаре, Красноярском крае, Нижегородской, Новосибирской и Иркутской областях.
Большинство возгораний пришлось на ночь с 31 декабря на 1 января. Чаще всего пожары случались на балконах и лоджиях. В двух случаях от пиротехники пострадали квартиры, а также частные дома и гараж,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обучать школьников обращению с пиротехникой. Он полагает, что это снизит количество несчастных случаев.
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