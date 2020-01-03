https://static.news.ru/photo/e1ac510e-2fc4-11ea-a462-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

Свыше 10 пожаров произошло в России в период новогодних праздников из-за неосторожного обращения с пиротехникой.

Инциденты, связанные с фейерверками и петардами, произошли Москве, Казани, Мурманске, Самаре, Красноярском крае, Нижегородской, Новосибирской и Иркутской областях.

Большинство возгораний пришлось на ночь с 31 декабря на 1 января. Чаще всего пожары случались на балконах и лоджиях. В двух случаях от пиротехники пострадали квартиры, а также частные дома и гараж, рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Виталий Милонов предложил обучать школьников обращению с пиротехникой. Он полагает, что это снизит количество несчастных случаев.