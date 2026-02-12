Пирог «Жульен» — семья обожает: всё дело в тесте на сметане и сливочном масле и классной начинке

Этот пирог исчезает со стола за считанные минуты. Нежное сметанное тесто на сливочном масле, сочная курица, ароматные грибы и тягучий сыр — сочетание, перед которым невозможно устоять. Настоящий домашний хит для обеда и ужина. Мягкая основа, сливочная начинка и румяная корочка делают этот «Жульен» похожим на блюдо из хорошего кафе — только намного вкуснее и уютнее.

Ингредиенты: мука — по необходимости, сливочное масло — 250 г, сметана — 500 г, яйца — 3 шт., сода — ½ ч. л., соль — по вкусу, сахар — по вкусу, куриная грудка — 300 г, шампиньоны — 1 банка, репчатый лук — 1 шт., твёрдый сыр — 300 г, сливки 10% — 150 г.

Сливочное масло растапливают на слабом огне до мягкости и снимают с плиты. Добавляют сметану, затем яйца, соль, сахар и соду, всё хорошо перемешивают. Постепенно подсыпают муку и замешивают мягкое, не липкое тесто. Оставляют его «отдохнуть» на 20 минут. Куриную грудку отваривают, остужают и нарезают небольшими кусочками. Шампиньоны нарезают и обжаривают до полуготовности. Добавляют мелко нарезанный лук и жарят до мягкости. К грибам выкладывают курицу, прогревают пару минут, вливают сливки и готовят ещё 2–3 минуты. Тесто раскатывают и выкладывают в форму или на противень, формируя бортики. Сверху равномерно распределяют начинку. Сыр натирают на крупной тёрке и щедро посыпают пирог. Выпекают в разогретой до 200 °C духовке около 30-35 минут до золотистой корочки.

