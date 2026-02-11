Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 19:02

Капустный салат заправляю только так: оторваться невозможно — шикарный рецепт с мёдом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хрустящий, сочный и удивительно гармоничный — этот салат исчезает со стола первым. Секрет не в капусте, а в нежной йогуртовой заправке с лёгкой сладостью мёда и пикантной горчинкой. Попробуете один раз — и по-другому уже не захотите.

Ингредиенты: тонко нашинкованная капуста — 3 стакана (примерно ½ небольшого кочана), морковь — 1 шт., красный репчатый лук — ½ стакана (примерно ½ луковицы), натуральный йогурт — ½ стакана, дижонская горчица — 1 ст. л., вода — ½ ст. л., свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л., мёд — 1 ч. л., семена укропа — ¼ ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и сочнее. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте тонкими полукольцами. В отдельной миске смешайте йогурт, горчицу, воду, лимонный сок и мёд до однородности. Добавьте семена укропа, соль и перец. Соедините овощи с заправкой, тщательно перемешайте и дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут. За это время вкус станет ярче, а капуста — ещё нежнее.

Идеален к мясу, рыбе или просто как лёгкий ужин. На следующий день становится ещё вкуснее.

Ранее мы делились рецептом простой закуски. Берем тарталетки и запекаем с этой начинкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Общество
Ретро-закуска, которая не устареет — готовлю намазку «Дружба»: просто готовить, а результат не подводит
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Общество
Яблоки — это не только штрудель: готовлю гнезда с нежной начинкой — всего 20 минут, и вкуснота на столе
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Общество
Делаю прямо пластом на противне — ленивый люля-кебаб: вкусно и не надо стоять и жарить котлеты
Готовим салат с копченой курицей без усилий
Семья и жизнь
Готовим салат с копченой курицей без усилий
Вкуснотища: салат с копченой курицей и яйцами дома
Семья и жизнь
Вкуснотища: салат с копченой курицей и яйцами дома
салаты
капуста
йогурты
заправки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти оценили действия сотрудников и студентов в Анапе во время бойни
Бывшего главврача роддома поймали на хищении 24 млн рублей
Атака ВСУ оставила жителей Белгородского округа без света
Россияне определили самые романтичные места для путешествия
Мать убитого мальчика Паши кинулась к гробу с признанием
Директор техникума рассказала подробности гибели охранника в Анапе
Захарова поставила на место ЕС, Галкин охладел к Пугачевой? Что дальше
Медведев заявил о попытках зачеркнуть русское культурное наследие
Медведев назвал главную цель России
Задержание убийцы таксиста в Петербурге попало на видео
Медведев сравнил меры поддержки военнослужащих в СССР и России
Медведев призвал пересмотреть все связи России со времен империи и СССР
У ИИ-министра Албании могут отобрать внешность
Россиянам рассказали, когда подешевеют овощи
Британия пообещала Киеву сотни миллионов долларов на оружие США
Липецкая вебкамщица снимала порно в маршрутках и кафе
Вор ограбил ювелирный магазин и умчался на осле
Соучастница покушения на генерала Алексеева обжаловала арест
«Супружеский долг» в 12 лет: патологоанатому-педофилу не снизили срок
Профессор призвала завести полезную привычку после еды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.