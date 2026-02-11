Капустный салат заправляю только так: оторваться невозможно — шикарный рецепт с мёдом

Хрустящий, сочный и удивительно гармоничный — этот салат исчезает со стола первым. Секрет не в капусте, а в нежной йогуртовой заправке с лёгкой сладостью мёда и пикантной горчинкой. Попробуете один раз — и по-другому уже не захотите.

Ингредиенты: тонко нашинкованная капуста — 3 стакана (примерно ½ небольшого кочана), морковь — 1 шт., красный репчатый лук — ½ стакана (примерно ½ луковицы), натуральный йогурт — ½ стакана, дижонская горчица — 1 ст. л., вода — ½ ст. л., свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л., мёд — 1 ч. л., семена укропа — ¼ ч. л., соль и чёрный перец — по вкусу.

Приготовление: капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала мягче и сочнее. Морковь натрите на крупной тёрке, лук нарежьте тонкими полукольцами. В отдельной миске смешайте йогурт, горчицу, воду, лимонный сок и мёд до однородности. Добавьте семена укропа, соль и перец. Соедините овощи с заправкой, тщательно перемешайте и дайте салату настояться в холодильнике 20–30 минут. За это время вкус станет ярче, а капуста — ещё нежнее.

Идеален к мясу, рыбе или просто как лёгкий ужин. На следующий день становится ещё вкуснее.

