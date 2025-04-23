Пирог на горячем молоке! Лучше, чем в кондитерской, и из простых продуктов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог на горячем молоке! Лучше, чем в кондитерской, и из простых продуктов. Этот пирог — мечта любой хозяйки! Он всегда получается ровным, пышным и не оседает, а его нежная текстура тает во рту. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его любимцем в любой семье.

Ингредиенты (форма 32×24 см)

4 яйца

300 г сахара

350–400 г муки

2 ч. л. разрыхлителя

1 пакетик ванильного сахара

240 мл молока

70 г сливочного масла

2 ст. л. лимонной цедры

200 мл сливок 33%

2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

1. Готовим тесто. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте ванильный сахар и постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем.

2. Горячая молочная смесь. В сотейнике подогрейте молоко с маслом до горячего состояния (не кипятите!). Тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая.

3. Выпечка. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте его в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C (готовность проверяйте зубочисткой). Украсьте взбитыми с пудрой сливками, цедрой и миндальными лепестками.

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