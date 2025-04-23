Пирог на горячем молоке! Лучше, чем в кондитерской, и из простых продуктов. Этот пирог — мечта любой хозяйки! Он всегда получается ровным, пышным и не оседает, а его нежная текстура тает во рту. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают его любимцем в любой семье.
Ингредиенты (форма 32×24 см)
- 4 яйца
- 300 г сахара
- 350–400 г муки
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1 пакетик ванильного сахара
- 240 мл молока
- 70 г сливочного масла
- 2 ст. л. лимонной цедры
- 200 мл сливок 33%
- 2 ст. л. сахарной пудры
Приготовление
1. Готовим тесто. Взбейте яйца с сахаром до пышной светлой массы. Добавьте ванильный сахар и постепенно введите муку, смешанную с разрыхлителем.
2. Горячая молочная смесь. В сотейнике подогрейте молоко с маслом до горячего состояния (не кипятите!). Тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно помешивая.
3. Выпечка. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Вылейте его в форму, застеленную пергаментом. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C (готовность проверяйте зубочисткой). Украсьте взбитыми с пудрой сливками, цедрой и миндальными лепестками.
Ранее мы делились рецептом мраморного пирога «Зебра»! Творог, 2 яйца и манка.