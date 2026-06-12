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12 июня 2026 в 12:24

Беру стакан малины и жарю гору летних панкейков: нежные, пышные и в ягодную крапинку — идеальный завтрак за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Если обычные оладьи уже надоели, самое время приготовить пышные панкейки с малиной. Они получаются мягкими, воздушными и очень ароматными. Во время жарки ягоды слегка прогреваются, становятся нежнее и наполняют тесто приятной кислинкой, которая отлично оттеняет сладкий вкус.

Такие панкейки хороши и на завтрак, и к вечернему чаю. Подавать их можно со сметаной, йогуртом, медом или любимым вареньем.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 160 мл, мука — 160 г, яйца — 2 шт., сахар — 6 ст. л., соль — 2 щепотки, разрыхлитель — 1 ч. л., растительное масло — 6 ст. л., малина — 100 г.

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Влейте молоко и растительное масло, перемешайте до однородности.

Отдельно смешайте муку с разрыхлителем и постепенно добавьте к жидким ингредиентам. Перемешайте тесто венчиком до гладкости. Оно должно получиться густым, но легко стекать с ложки.

Разогрейте сухую сковороду на среднем огне. Выкладывайте небольшие порции теста. Сразу же разложите сверху несколько ягод малины и слегка вдавите их в поверхность.

Когда на панкейках появятся пузырьки, переверните их и готовьте еще 1–2 минуты до золотистого цвета.

Подавайте панкейки горячими. По желанию дополните их сметаной, медом, ягодным соусом или сахарной пудрой.

Личный опыт автора Ольги Шмыревой

Малину чаще всего добавляю прямо на панкейк во время жарки. Так ягоды остаются заметными, а внутри появляются сочные ягодные вкрапления. Особенно вкусно получается со свежей сезонной малиной — аромат стоит на всю кухню, а тарелка пустеет буквально за несколько минут.

Проверено редакцией
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молоко
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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