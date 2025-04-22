Мраморный пирог «Зебра» — нежность в каждом кусочке! Это идеальный баланс легкости и насыщенного вкуса. Слои нежного творога и шоколадной массы создают потрясающий мраморный эффект, а калорийность всего 71 ккал на 100 г делает его идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой! Едим — и килограммы уходят.
Ингредиенты (форма 18–20 см)
- Творог 5% — 540 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко 1,5% — 120 мл
- Манка — 50 г
- Какао-порошок — 15 г
- Подсластитель (сироп/стевия) — по вкусу
- Ванилин — щепотка
Приготовление
1. Творожная основа. В блендере взбейте творог, яйца, молоко, подсластитель и ванилин до гладкости. Добавьте манку, перемешайте и разделите массу на две равные части.
2. Шоколадный слой. В одну часть добавьте какао, тщательно размешайте.
3. Формирование «зебры». В силиконовую форму или форму с пергаментом поочередно выкладывайте по 2 ст. л. светлой и темной массы, создавая слои. Для красивого узора слегка проведите зубочисткой по спирали.
4. Выпечка. 180 °C, 40–45 минут (пока серединка не застынет). Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте остывать на час.
Ранее мы делились рецептом нежных мини-сметанников в тарталетках! Просто и обалденно вкусно.