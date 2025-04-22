Мраморный пирог «Зебра»! Творог, 2 яйца и манка. Едим — и килограммы уходят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мраморный пирог «Зебра» — нежность в каждом кусочке! Это идеальный баланс легкости и насыщенного вкуса. Слои нежного творога и шоколадной массы создают потрясающий мраморный эффект, а калорийность всего 71 ккал на 100 г делает его идеальным десертом для тех, кто следит за фигурой! Едим — и килограммы уходят.

Ингредиенты (форма 18–20 см)

Творог 5% — 540 г

Яйца — 2 шт.

Молоко 1,5% — 120 мл

Манка — 50 г

Какао-порошок — 15 г

Подсластитель (сироп/стевия) — по вкусу

Ванилин — щепотка

Приготовление

1. Творожная основа. В блендере взбейте творог, яйца, молоко, подсластитель и ванилин до гладкости. Добавьте манку, перемешайте и разделите массу на две равные части.

2. Шоколадный слой. В одну часть добавьте какао, тщательно размешайте.

3. Формирование «зебры». В силиконовую форму или форму с пергаментом поочередно выкладывайте по 2 ст. л. светлой и темной массы, создавая слои. Для красивого узора слегка проведите зубочисткой по спирали.

4. Выпечка. 180 °C, 40–45 минут (пока серединка не застынет). Выключите духовку, приоткройте дверцу и оставьте остывать на час.

Ранее мы делились рецептом нежных мини-сметанников в тарталетках! Просто и обалденно вкусно.