Нежные мини-сметанники в тарталетках! Просто и обалденно вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежные мини-сметанники в тарталетках. Воздушный десерт с ягодной кислинкой — просто и изысканно! Это воздушное лакомство сочетает простоту приготовления и изысканный вкус. Каждая тарталетка подарит вам неповторимое наслаждение и станет настоящим украшением вашего стола!

Ингредиенты (на 12 тарталеток)

Сметана 20% — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 4 ст. л. (или по вкусу)

Ванильный сахар — ½ ч. л.

Кукурузный крахмал — 1 ст. л.

Ягоды (смородина/малина/черника) — 100 г

Готовые песочные тарталетки — 12 шт.

Приготовление

1. Венчиком смешайте сметану, яйцо и сахар до однородности. Добавьте ванильный сахар и крахмал, аккуратно перемешайте.

2. Разложите в тарталетки по 1−2 ягоды (замороженные не размораживать). Залейте сметанной массой (¾ объема). Выпекайте 25−30 минут при 170°C до легкого румянца. Дайте остыть в форме 10 минут. Приятного аппетита!

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