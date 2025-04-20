Идеальный дуэт: вишня и творог! Нежное ягодное суфле за 20 минут!

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Готовим нежное творожное суфле с вишней в формочках! Это идеальный десерт для легкого перекуса. Готовится из самых обычных продуктов за 20 минут! Духовка работает, пока вы отдыхаете!

Для приготовления воздушного суфле подготовьте 200 г мягкого творога (лучше 9% жирности), 2 ст. л. сахара, 1 яйцо, 1 ст. л. манной крупы и 100 г свежей или замороженной вишни. Творог разомните вилкой или протрите через сито, чтобы не было комочков. Добавьте сахар и тщательно перемешайте. Вбейте яйцо и снова перемешайте до однородности. Всыпьте манку — она придаст суфле нежную текстуру.

Вишню освободите от косточек, если используете свежую, или разморозьте замороженную. Ягоды слегка разомните вилкой, но не превращайте в пюре — должны остаться кусочки. Аккуратно соедините творожную массу с вишней. Формочки смажьте сливочным маслом или используйте силиконовые. Разложите смесь, заполняя на 2/3 объема.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого румянца. Готовое суфле немного остудите — так оно лучше сохранит форму. Подавайте с мятой, ягодным соусом или сметаной.

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