Пирог — минимум усилий: быстро и вкусно, даже если вы новичок

Этот очень простой пирог станет вашим спасением, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени или опыта для сложной выпечки. Нежное тесто с шоколадом и нотками корицы отлично подойдет к чаю и порадует всех без исключения.
Ингредиенты (на 6 порций)
- Мука — 175 г
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 150 г для теста + 30–50 г для смазывания формы
- Сахар — 1 стакан (200 г)
- Сода — 1 ч. л.
- Лимонный сок — 0,5 ч. л. (для гашения соды)
- Шоколад — 50 г (тертый)
- Корица — по вкусу
- Ванилин — по вкусу
- Сахарная пудра — для украшения
Приготовление
- Масло порежьте на кусочки и взбейте с яйцами по одному. Если масло слишком холодное, дайте ему немного нагреться.
- Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Всыпьте ванилин и корицу, снова перемешайте.
- Введите муку, замесите тесто.
- Добавьте тертый шоколад — это придаст пирогу особенный вкус.
- В самом конце влейте лимонный сок, чтобы погасить соду, и добавьте ее в тесто. Тщательно перемешайте.
- Смажьте форму сливочным маслом и вылейте в нее тесто.
- Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 35 минут. Следите, чтобы пирог не подгорел.
- Дайте пирогу остыть, аккуратно выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Пирог готов! Наслаждайтесь домашней выпечкой без лишних сложностей.
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