Пирог — минимум усилий: быстро и вкусно, даже если вы новичок

Пирог — минимум усилий: быстро и вкусно, даже если вы новичок

Этот очень простой пирог станет вашим спасением, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени или опыта для сложной выпечки. Нежное тесто с шоколадом и нотками корицы отлично подойдет к чаю и порадует всех без исключения.

Ингредиенты (на 6 порций)

Мука — 175 г

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 150 г для теста + 30–50 г для смазывания формы

Сахар — 1 стакан (200 г)

Сода — 1 ч. л.

Лимонный сок — 0,5 ч. л. (для гашения соды)

Шоколад — 50 г (тертый)

Корица — по вкусу

Ванилин — по вкусу

Сахарная пудра — для украшения

Приготовление

Масло порежьте на кусочки и взбейте с яйцами по одному. Если масло слишком холодное, дайте ему немного нагреться. Добавьте сахар и хорошо перемешайте. Всыпьте ванилин и корицу, снова перемешайте. Введите муку, замесите тесто. Добавьте тертый шоколад — это придаст пирогу особенный вкус. В самом конце влейте лимонный сок, чтобы погасить соду, и добавьте ее в тесто. Тщательно перемешайте. Смажьте форму сливочным маслом и вылейте в нее тесто. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 35 минут. Следите, чтобы пирог не подгорел. Дайте пирогу остыть, аккуратно выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Пирог готов! Наслаждайтесь домашней выпечкой без лишних сложностей.

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