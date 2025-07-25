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25 июля 2025 в 13:09

Пирог — минимум усилий: быстро и вкусно, даже если вы новичок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот очень простой пирог станет вашим спасением, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени или опыта для сложной выпечки. Нежное тесто с шоколадом и нотками корицы отлично подойдет к чаю и порадует всех без исключения.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Мука — 175 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 150 г для теста + 30–50 г для смазывания формы
  • Сахар — 1 стакан (200 г)
  • Сода — 1 ч. л.
  • Лимонный сок — 0,5 ч. л. (для гашения соды)
  • Шоколад — 50 г (тертый)
  • Корица — по вкусу
  • Ванилин — по вкусу
  • Сахарная пудра — для украшения

Приготовление

  1. Масло порежьте на кусочки и взбейте с яйцами по одному. Если масло слишком холодное, дайте ему немного нагреться.
  2. Добавьте сахар и хорошо перемешайте.
  3. Всыпьте ванилин и корицу, снова перемешайте.
  4. Введите муку, замесите тесто.
  5. Добавьте тертый шоколад — это придаст пирогу особенный вкус.
  6. В самом конце влейте лимонный сок, чтобы погасить соду, и добавьте ее в тесто. Тщательно перемешайте.
  7. Смажьте форму сливочным маслом и вылейте в нее тесто.
  8. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке около 35 минут. Следите, чтобы пирог не подгорел.
  9. Дайте пирогу остыть, аккуратно выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Пирог готов! Наслаждайтесь домашней выпечкой без лишних сложностей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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