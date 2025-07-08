Диетический шашлычок: сочная грудка с цитрусовым настроением!

Хотите вкусный и полезный ужин без лишних калорий? Этот шашлык из куриной грудки станет вашим любимым летним блюдом! Готовится он быстро, а получается невероятно сочным и ароматным.

Я открыла этот рецепт, когда искала легкую альтернативу традиционному шашлыку. Теперь готовлю его регулярно — и для себя, и для друзей на пикники. Все в восторге от нежного вкуса и аппетитной корочки!

Ингредиенты

Куриная грудка — 2 филе

Апельсин — 1 шт.

Соевый соус — 2 ст. л.

Мед — 1 ч. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Смешайте соевый соус, мед и сок апельсина — получится идеальный маринад. Курицу нарежьте полосками и замаринуйте на 20 минут. Затем нанижите мясо на шпажки, посыпьте кунжутом.

Запекайте в духовке при 160 °С 15–20 минут, периодически переворачивая. Подавайте с овощами или легким соусом — получится вкусно, полезно и очень красиво! Приятного аппетита!

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