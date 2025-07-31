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31 июля 2025 в 13:01

Пирог, который не оставит тяжести в животе: творожно-фруктовая вкуснятина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легкий пирог с творогом и ягодами — это нежная воздушная текстура с яркими фруктовыми акцентами, который не вызывает дискомфорта после еды. Творожная основа дарит ощущение легкости, а ягоды добавляют природную сладость без лишнего сахара.

Для теста смешайте 200 г овсяных хлопьев, 1 спелый банан и 1 яйцо — распределите по форме, формируя бортики. Начинка: 400 г мягкого творога 5% взбейте с 2 яйцами, 2 ст. л. меда и ванилью. Выложите творожную массу на основу, сверху разложите 200 г свежих или замороженных ягод (малина, черника, смородина). Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до легкого румянца.

Эта творожно-фруктовая вкуснятина содержит вдвое меньше калорий, чем традиционные варианты, богата белком, клетчаткой и не оставляет тяжести в животе. Подавайте охлажденным — это идеальный десерт для тех, кто следит за питанием.

Ранее стало известно, как приготовить пирожки без тонны масла: сладкие, воздушные, с джемом.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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