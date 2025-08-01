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01 августа 2025 в 10:15

ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ

Появилось видео задержания собиравшего в Севастополе данные для Киева россиянина

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru

В Сети появилось видео задержания агента ВСУ, собиравшего данные об объектах ПВО в Севастополе. На опубликованных ФСБ кадрах силовики заходят в квартиру, находят подозреваемого в зале и выводят его на улицу.

По словам задержанного, он скинул видео с работой ПВО в украинский Telegram-канал. Его поблагодарили и пообещали выйти на связь. После этого, как указал фигурант, ему действительно написали для уточнения, какая это была система ПВО. Так как мужчина не разбирался в этом, его попросили сделать фотографию техники при дневном освещении и указать координаты, где она расположена. По данному факту возбуждено дело о государственной измене.

До этого в Рязани задержали россиянина по подозрению в госизмене. В пресс-службе ФСБ сообщили, что уроженец Молдавии мог передавать разведке Украины данные об оборонном предприятии и подразделении Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что бывшего полицейского с Украины арестовали в Херсонской области. По версии следствия, мужчина передавал данные для нанесения ударов по позициям российских военных.

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