Воздушный киш с адыгейским сыром! Вкуснятина на ужин и перекус за 30 минут!

Воздушный киш с адыгейским сыром! Вкуснятина на ужин и перекус за 30 минут!

Нежный киш с зеленью и адыгейским сыром — вкус Франции на вашей кухне! Представьте: хрустящая песочная основа, воздушная сырная начинка с легкой кислинкой, свежая зелень и сливочные нотки — этот киш станет настоящей звездой вашего стола. Идеально подойдет для завтрака в выходной, легкого ужина или изысканной закуски к вину. Готовится проще, чем кажется!

Сначала займемся тестом. Смешайте 200 г муки с щепоткой соли, добавьте 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Руками быстро перетрите в крошку. Влейте 3–4 ст. л. ледяной воды и соберите тесто в шар. Не вымешивайте долго! Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. 200 г адыгейского сыра натрите на крупной терке. Пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко порубите. В миске взбейте 3 яйца с 200 мл сливок, щепоткой мускатного ореха, солью и перцем по вкусу. Добавьте сыр и зелень, аккуратно перемешайте.

Достаньте тесто, раскатайте в круг по размеру формы (около 24 см). Выложите в форму, сделав высокие бортики. Наколите вилкой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут для слепой выпечки.

Достаньте основу, залейте начинкой и выпекайте еще 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так киш будет лучше резаться. Подавайте теплым или комнатной температуры, украсив свежей зеленью. Этот нежный пирог хорош и сам по себе, и с легким салатом. Приятного аппетита!

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