Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 20:05

Воздушный киш с адыгейским сыром! Вкуснятина на ужин и перекус за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Нежный киш с зеленью и адыгейским сыром — вкус Франции на вашей кухне! Представьте: хрустящая песочная основа, воздушная сырная начинка с легкой кислинкой, свежая зелень и сливочные нотки — этот киш станет настоящей звездой вашего стола. Идеально подойдет для завтрака в выходной, легкого ужина или изысканной закуски к вину. Готовится проще, чем кажется!

Сначала займемся тестом. Смешайте 200 г муки с щепоткой соли, добавьте 100 г холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Руками быстро перетрите в крошку. Влейте 3–4 ст. л. ледяной воды и соберите тесто в шар. Не вымешивайте долго! Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовим начинку. 200 г адыгейского сыра натрите на крупной терке. Пучок свежей зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) мелко порубите. В миске взбейте 3 яйца с 200 мл сливок, щепоткой мускатного ореха, солью и перцем по вкусу. Добавьте сыр и зелень, аккуратно перемешайте.

Достаньте тесто, раскатайте в круг по размеру формы (около 24 см). Выложите в форму, сделав высокие бортики. Наколите вилкой и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 10 минут для слепой выпечки.

Достаньте основу, залейте начинкой и выпекайте еще 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть перед подачей — так киш будет лучше резаться. Подавайте теплым или комнатной температуры, украсив свежей зеленью. Этот нежный пирог хорош и сам по себе, и с легким салатом. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

рецепты
киш
пироги
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцу никнейма в Telegram предложили 2 млрд рублей
«Меняет правила игры»: в США решили попугать Россию ультиматумом Трампа
Изнасиловали дочь под носом у отца: озабоченные мигранты гуляют на свободе
IPhone 17 предрекли подорожание
В работе популярного ресторана быстрого питания произошел сбой
Найденные ФБР документы о вмешательстве в выборы планировали уничтожить
Отец расплакался после приговора участковому
Труп малыша в выгребной яме и побои педофила: дикие ЧП за день
Грузовик сдавал назад и насмерть переехал пенсионерку
ООН пообещала помочь с ликвидацией последствий землетрясения на Камчатке
В Германии раскрыли условия сделки между фон дер Ляйен и Трампом
Реальные зарплаты россиян неожиданно «забуксовали» после роста
Ozon окончательно переедет с Кипра в Россию
Россия и КНР продолжат координацию усилий по одному глобальному вопросу
Германия проверит новую инициативу Зеленского
Орбан раскрыл ошибки Зеленского
Суд огласил решение по главе КПРФ в Ленобласти за пост с Навальным
Жара разогнала потребление электроэнергии на юге России до рекорда
В Турции объяснили, почему не работают эмбарго против России
Ученые выявили связь нестабильного сна и 170 заболеваний
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.