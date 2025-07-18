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18 июля 2025 в 00:15

Готовим пирожки без тонны масла: сладкие, воздушные булочки с джемом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти пышные сладкие пирожки с джемом готовятся без тонны масла и получаются невероятно воздушными, с золотистой корочкой и сочной фруктовой начинкой, которая слегка карамелизуется при выпечке.

Для теста растворите 10 г сухих дрожжей в 250 мл теплого молока с 1 ст. л. сахара, через 10 минут добавьте 1 яйцо, 60 г растопленного сливочного масла, щепотку соли и 500 г муки. Замесите тесто, дайте подойти 1 час. Раскатайте в пласт, вырежьте кружки, положите по 1 ч. л. джема (лучше густого — абрикосового, клубничного), защипните края. Выложите на противень, смажьте желтком, посыпьте сахаром.

Выпекайте 20 минут при 180 °C. Подавайте теплыми — эти сладкие, воздушные булочки с джемом с исчезнут со стола мгновенно! Их вкус нежно-сливочный, с яркими ягодными или фруктовыми нотками варенья.

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варенье
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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