В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта

В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта Политолог Варга: конфликт на Украине помог США продвигать экономические интересы

Украинский конфликт помог США продвигать свои экономические интересы, заявил РИА Новости доктор по теории международных отношений, член общественного совета Венгерской академии наук Дьердь Варга. Он отметил, что за последние годы Киев получил сумму, равную 120 его оборонным бюджетам, при этом большая часть этих денег вернулась Вашингтону в виде заказов на вооружения.

Конфликт на Украине стал для США выгодным инструментом продвижения собственных экономических интересов. По американским оценкам, общая помощь Украине составила около $350 млрд, — сказал Варга.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что деловые и политические контакты между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом сохранятся, несмотря на сокращение сроков для достижения соглашения по украинскому вопросу. По его словам, начавшийся диалог сделал мир чуть безопаснее.

Сийярто вместе с этим резко раскритиковал действия западноевропейских стран, назвав их поведение крайне безответственным. Он считает, что их попытки сорвать мирные инициативы Трампа и переговорный процесс между США и Россией носят деструктивный характер.