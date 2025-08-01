Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью В Москве заключили под стражу 25-летнюю девушку после доставки еды с наркотиками

В Москве правоохранители задержали 25-летнюю жительницу столицы после того, как курьер службы доставки обнаружил наркотическое вещество в заказе с шаурмой, сообщает МВД. По данным ведомства, сотрудник сервиса обратился к стражам порядка сам.

Курьер рассказал, как принял у женщины заказ для транспортировки в другой район города. Однако необычно высокая стоимость указанного товара вызвала у него подозрение. В связи с этим доставщик решил проверить содержимое пакета, где обнаружил подозрительную упаковку с блюдом.

Внутри упаковки правоохранители обнаружили сверток с неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как 12 граммов гашиша, сообщили в МВД. Оперативники оперативно задержали 25-летнюю москвичку. При обыске в ее квартире сотрудники полиции изъяли еще около 200 граммов гашиша, более 120 граммов производного эфедрона и около 60 граммов производного N-метилэфедрона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее в Нижегородской области оперативники регионального управления ФСБ России ликвидировали подпольную лабораторию по производству наркотиков. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

*Употребление наркотиков наносит вред здоровью.