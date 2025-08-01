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01 августа 2025 в 10:11

Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автомобиля ВАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе в Ноябрьске, пишет «Ямал-Медиа» со ссылкой на Госавтоинспекцию по ЯНАО. По данным ГИБДД, ДТП произошло на улице Изыскателей.

Водитель автомобиля ВАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что авария случилась в темное время суток. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил телесные повреждения.

Ранее внедорожник насмерть сбил ребенка у Дзержинска под Нижним Новгородом. Возбуждено уголовное дело.

До этого внедорожник марки Cadillac в Краснодаре на полном ходу сбил ребенка, передвигавшегося на самокате. Известно, что водитель авто был пьян. Мужчина и 13-летний подросток госпитализированы.

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