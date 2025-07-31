Кабачковый бум! 6 небанальных способов заготовки кабачков на зиму

Заготовив кабачки на зиму, вы обеспечите себя основой для быстрых супов, гарниров, начинок для пирогов или готовой вкусной закуской. Открыл баночку — и ароматное блюдо готово за считаные минуты! Вдохновитесь нашей подборкой рецептов, как приготовить кабачки на зиму:

Рецепт заготовки, которую обожает вся семья

Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой

Закуска из кабачков на зиму — это супермаринад

Рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете

Самая мягкая икра на зиму

Делаю кабачки по-корейски — рецепт проще некуда

Забудьте о скучных консервах! Мы собрали для вас коллекцию оригинальных рецептов, которые превратят ваши кабачки в настоящие зимние деликатесы.

Рецепт заготовки, которую обожает вся семья

Безупречно чистые литровые банки стерилизуем. Кабачки (2 кг) режем кольцами (1 см), солим, обжариваем до румяного золота. В теплую банку поэтапно закладываем: рубленый чеснок (5 зубчиков), пучок укропа/петрушки, слой кабачков. Варим ароматную основу: томатный сок (1 л) с солью (2 ст. л.), сахаром (3 ст. л.), черным перцем (1 ч. л.), гвоздикой (3 шт.), лаврушкой (2 шт.) доводим до кипения. Сняв с огня, вливаем уксус 9% (100 мл). Наполняем банки кипящей заливкой, аккуратно удаляя воздушные пузыри. Накрываем крышками, стерилизуем в кипящей воде 15–20 минут. Герметично укупориваем, переворачиваем, укутываем до полного остывания.

Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти маринованные кабачки исчезнут первыми зимой

Кабачки (1,5 кг) режем брусочками, укладываем в стерильные банки, добавляя на литр 4 зубчика чеснока и 1 стручок чили. Варим маринад: вода (1 л), уксус (100 мл), мед (3 ст. л.), соль (2 ст. л.), лаврушка — кипятим. Заливаем кабачки. Накрываем крышками, плотно укутываем пледом на 12 часов. Утром проверяем уровень рассола, при необходимости доливаем кипятком. Закатываем и храним в прохладе.

Идеальный баланс сладости меда, остроты чили и глубины чеснока раскрывается через 3 недели. Кабачки остаются упругими.

Закуска из кабачков на зиму — это супермаринад

Подготавливаем овощи: кабачки (3 кг) — брусками, морковь (0,5 кг) — соломкой, лук (0,5 кг) и зелень укропа/петрушки (пучок) — мелко рубим. Смешиваем овощи с подсолнечным маслом (125 мл), уксусом (125 мл), солью (3 ст. л.), сахаром (3 ст. л.). Маринуем 50 минут. На дно стерильных банок кладем: дольки чеснока (3–4 на банку), лаврушку (1 лист), гвоздику (1 бутон), душистый перец (2–3 горошины). Плотно укладываем промариновавшуюся смесь, заливаем выделившимся маринадом. Сразу закатываем, укутываем до остывания.

Закуска из кабачков на зиму Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете

Кабачки (2 кг) режем тонкими кружочками, морковь (4 шт.) трем. Чеснок (5–7 долек) давим, жгучий перец (1–2 стручка) и петрушку (пучок) мелко рубим. Готовим маринад: смешиваем подсолнечное масло (150 мл), уксус (50–70 мл), соль (0,5 ст. л.), сахар (3 ст. л.), черный перец, сладкую паприку, чеснок и перец. Заливаем маринадом овощи. Маринуем 2 часа при комнатной температуре, затем убираем в холод на 6–12 часов.

Сочная пикантная закуска с характерным восточным акцентом. Готова к употреблению после маринования.

Самая мягкая кабачковая икра на зиму

Кабачки (2 кг), морковь и лук (по 500 г) режем и по отдельности обжариваем в масле (100 мл). Измельчаем обжаренные овощи (блендер/мясорубка). Пюре смешиваем в кастрюле с томатной пастой (150 г), сахаром (2 ст. л.), солью (1 ст. л.), черным перцем. Томим на малом огне 40–50 минут. За 5 минут до конца вливаем уксус 9% (2 ст. л.). Горячую икру раскладываем по стерильным банкам, закатываем.

Самая мягкая кабачковая икра на зиму Фото: Shutterstock/FOTODOM

Делаю кабачки по-корейски — рецепт проще некуда

Острый, сладковато-кислый салат из тертых кабачков и моркови в узнаваемом корейском стиле. Кабачки (2 кг) и морковь (0,5 кг) трем на терке для корейской моркови. Чеснок (1 головка) рубим. Смешиваем овощи. Готовим заправку: уксус 9% (100 мл), растительное масло (100 мл), сахар (100 г), соль (1,5 ст. л.), приправа для корейской моркови (1 ст. л.). Заливаем овощи заправкой, тщательно перемешиваем. Оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Раскладываем по стерильным банкам вместе с соком. Стерилизуем 20 минут, закатываем. Хрустящая пикантная закуска сохраняет яркий вкус и структуру всю зиму.