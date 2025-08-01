Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 10:11

Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств

Экс-глава департамента Минобороны Украины задержан за хищение $24 млн

Украинские правоохранители задержали бывшего главу одного из департаментов минобороны страны за присвоение почти $24 млн, сообщается в Telegram-канале СБУ. По версии следствия, чиновник мог отмыть деньги на закупках продуктов питания для ВСУ.

В ведомстве не назвали имени подозреваемого, однако отметили, что деньги были похищены в течение марта-декабря 2022 года. Предполагаемый преступник заключил контракт с одной из частных фирм на поставки питания для ВСУ, искусственно завысив цены.

В конечном итоге стоимость продуктов увеличилась на 41%, а цена на организацию питания была завышена на 211%, передают в СБУ. По версии следствия, чиновник не осуществил надлежащую проверку сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями Минобороны Украины. В результате бюджет страны понес убытки в особо крупном размере.

Украина
СБУ
ВСУ
растраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатку вновь затрясло
В Европе раскрыли выгоду для США от украинского конфликта
В Турции умерла 131-летняя долгожительница
Шаурма с гашишем обернулась для москвички уголовной ответственностью
ФСБ показала задержание собиравшего данные в Севастополе агента ВСУ
Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств
Водитель ВАЗа на полном ходу сбил ребенка на «зебре» в ЯНАО
Морские хищники отбирают добычу у жителей Сахалина
Россиянин «сливал» ВСУ военные данные и будет наказан
ВСУ ударили по торговому павильону с людьми
Стало известно расстояние от позиций ВС России до Константиновки
Грузовой автомобиль попал в крупное ДТП в Москве
В Белгородской области опробуют новый механизм оповещения об атаках дронов
Трамп подписал указ против Евросоюза и более 60 стран
Вскрылась правда о сфабрикованном против Трампа «сговоре с Россией»
В Европе ответили на слова Зеленского после потери Часова Яра
Синоптик подвел метеорологические итоги июля для Москвы
В Роскосмосе назвали сроки вывода МКС с орбиты
Юрист назвал возможно новый рычаг давления на Кехмана со стороны следствия
Бостонская катастрофа 1919 года: когда город залило патокой
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.