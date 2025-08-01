Чиновника из Минобороны Украины задержали за хищение средств

Украинские правоохранители задержали бывшего главу одного из департаментов минобороны страны за присвоение почти $24 млн, сообщается в Telegram-канале СБУ. По версии следствия, чиновник мог отмыть деньги на закупках продуктов питания для ВСУ.

В ведомстве не назвали имени подозреваемого, однако отметили, что деньги были похищены в течение марта-декабря 2022 года. Предполагаемый преступник заключил контракт с одной из частных фирм на поставки питания для ВСУ, искусственно завысив цены.

В конечном итоге стоимость продуктов увеличилась на 41%, а цена на организацию питания была завышена на 211%, передают в СБУ. По версии следствия, чиновник не осуществил надлежащую проверку сумм и не согласовал заключение контракта с профильными подразделениями Минобороны Украины. В результате бюджет страны понес убытки в особо крупном размере.