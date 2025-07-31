Фруктовый пирог «Маня» — летний хит! Вкуснейшее тесто и сметанная заливка

Фруктовый пирог «Маня» — летнее наслаждение в каждом кусочке! Вкуснейшее тесто и сметанная заливка! Он станет вашим любимым летним десертом. Простота приготовления и потрясающий результат удивят даже начинающих кулинаров.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Яйца — 6 шт. (5 для теста + 1 для заливки)

Сливочное масло — 100 г

Сахар — 150 г + 1 ст. л. для заливки

Сметана — 4 ст. л. + 2 ст. л. для заливки

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Сезонные фрукты (вишня, абрикосы, черешня) — 300–400 г

Приготовление

Растопите масло на медленном огне, снимите с плиты и растворите в нём сахар. По одному введите 5 яиц, тщательно размешивая после каждого. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно добавьте в яичную массу, вымешивая гладкое тесто консистенции густой сметаны. Форму для выпечки (Ø 22–24 см) смажьте маслом и посыпьте мукой. Вылейте тесто, сверху равномерно распределите подготовленные фрукты. Взбейте оставшееся яйцо со сметаной и столовой ложкой сахара, аккуратно полейте этой смесью фруктовый слой. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Дайте пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Ранее мы готовили пирог «Абрикотка» на творожном тесте! Смешал за 5 минут и — в духовку.