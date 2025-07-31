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31 июля 2025 в 12:37

Не запеканка, а мечта: воздушный сырник с вишней! Исчезает за минуты!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воздушный сырник с вишней — творожное чудо для сладкоежек! Этот необычный десерт — настоящая магия превращения простого творога в изысканное лакомство. В отличие от привычных сырников этот вариант поражает своей нежнейшей кремовой текстурой с яркими вишнёвыми нотками. Идеальное угощение для семейного чаепития или небольшого праздника — выглядит эффектно, а готовится удивительно просто!

Секрет нежности кроется в деталях: размягчённое сливочное масло тщательно растираем с творогом до однородности. Желтки соединяем с сахаром и взбиваем до светлой пышной массы, затем аккуратно смешиваем с творожной основой. Просеиваем муку с щепоткой соли — тесто должно напоминать густую сметану. Особый шик — предварительно замоченная в тёплой воде сушёная вишня, которая добавит пикантную кислинку.

Но настоящий волшебный ингредиент — это взбитые в крутую пену белки! Их нужно осторожно вмешать в последний момент, чтобы сохранить воздушность. Форму смазываем маслом, выливаем творожную массу и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 30–35 минут. Пока сырник запекается, готовим вишнёвую заливку: свежие или размороженные ягоды прогреваем с сахаром, добавляем ваниль и загущаем крахмалом.

Готовый сырник должен слегка подрумяниться, но оставаться нежным внутри. Дайте ему немного остыть, прежде чем поливать ароматной вишнёвой глазурью.

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