«Подсадил на плов»: Акинфеев оставил Файзуллаеву трогательное послание

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал удачи полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву в «Истанбул Башакшехир» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Футболист заключил контракт с турецким клубом на пять лет.

Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик, — написал Акинфеев.

Ранее стало известно, что Акинфеев, долгое время являвшийся основным вратарем сборной России по футболу, после победы своей команды в суперфинале Кубка России стал самым титулованным спортсменом в истории отечественного футбола. Ни один другой из ныне играющих футболистов не завоевал такого числа наград.

Также вратарь и капитан ЦСКА подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Нога бога» с логотипом. Заявка в ведомство была подана 29 апреля. В 2018 году Акинфеев дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала против национальной команды Испании в послематчевой серии пенальти вратарь отразил ногой решающий удар. Этот эпизод болельщики прозвали «нога бога», что после подхватила футбольная общественность.