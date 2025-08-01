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01 августа 2025 в 10:33

«Подсадил на плов»: Акинфеев оставил Файзуллаеву трогательное послание

Акинфеев пожелал удачи Файзуллаеву в новом клубе

Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пожелал удачи полузащитнику Аббосбеку Файзуллаеву в «Истанбул Башакшехир» в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Футболист заключил контракт с турецким клубом на пять лет.

Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик, — написал Акинфеев.

Ранее стало известно, что Акинфеев, долгое время являвшийся основным вратарем сборной России по футболу, после победы своей команды в суперфинале Кубка России стал самым титулованным спортсменом в истории отечественного футбола. Ни один другой из ныне играющих футболистов не завоевал такого числа наград.

Также вратарь и капитан ЦСКА подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Нога бога» с логотипом. Заявка в ведомство была подана 29 апреля. В 2018 году Акинфеев дошел до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу. В матче 1/8 финала против национальной команды Испании в послематчевой серии пенальти вратарь отразил ногой решающий удар. Этот эпизод болельщики прозвали «нога бога», что после подхватила футбольная общественность.

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