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01 августа 2025 в 10:17

В Турции умерла 131-летняя долгожительница

Старейшая жительница Турции Ходи Гюркан умерла в возрасте 131 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В возрасте 131 года скончалась старейшая жительница Турции Ходи Гюркан, сообщает Turkiye Today. Она родилась 1 июля 1894 года и всю жизнь прожила на юго-востоке страны.

Гюркан умерла 30 июля в своем доме в селе Бинекли. Женщина стала свидетелем трех эпох — от Османской империи до Турецкой Республики. У Гюркан было семеро детей, осталось 110 внуков и большое число правнуков. Ее похоронили на кладбище села Бинекли. Проводить долгожительницу в последний путь собрались односельчане и родственники.

Феноменальное долголетие женщины специалисты объясняют генетикой, средиземноморской диетой и традиционным укладом жизни. Но официальный статус долгожительницы Книгой рекордов Гиннесса и изучающими долгожителей организациями не подтвержден. Если информация о возрасте Гюркан правильна, она могла оказаться старейшим человеком в мире. В настоящее время этот титул носит 116-летняя испанка Мария Браньяс Морера.

Ранее СМИ сообщили, что 92-летняя Хунань из китайской провинции выполняет по 200 отжиманий и 100 приседаний каждый день. Кроме того, пенсионерка мастерски крутит обруч. Как отметила Хунань, физические упражнения помогают ей поддерживать здоровье.

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