Пирог «Кефирник-минутка»: хрустящая шапка сверху и влажная нежная середина. Самая быстрая выпечка в моем арсенале

Беру кефир, яйца и муку — и через 10 минут тесто готово, а через 40 — на столе румяный, ароматный пирог с хрустящей сладкой крошкой. Получается обалденная вкуснятина: в меру сладкий, с нежной, слегка влажной серединой и рассыпчатой хрустящей корочкой сверху.

Благодаря кефиру пирог долго не черствеет и остается мягким даже на второй день. Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 180 г сахара, 80 г сливочного масла, 230 г муки, 1 столовая ложка крахмала, 1 чайная ложка соды, соль, ванилин; для штрейзеля — 50 г холодного сливочного масла, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара. В кефир добавьте соду, перемешайте.

Добавьте яйца, растопленное масло, сахар, соль, ванилин, муку и крахмал, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму. Для крошки перетрите холодное масло с мукой и сахаром в мелкую крошку, посыпьте пирог. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Этот пирог идеален для тех, кто любит вкусную выпечку без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.