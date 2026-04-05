05 апреля 2026 в 11:00

Пирог «Кефирник-минутка»: хрустящая шапка сверху и влажная нежная середина. Самая быстрая выпечка в моем арсенале

Беру кефир, яйца и муку — и через 10 минут тесто готово, а через 40 — на столе румяный, ароматный пирог с хрустящей сладкой крошкой. Получается обалденная вкуснятина: в меру сладкий, с нежной, слегка влажной серединой и рассыпчатой хрустящей корочкой сверху.

Благодаря кефиру пирог долго не черствеет и остается мягким даже на второй день. Для приготовления вам понадобится: для теста — 250 мл кефира, 2 яйца, 180 г сахара, 80 г сливочного масла, 230 г муки, 1 столовая ложка крахмала, 1 чайная ложка соды, соль, ванилин; для штрейзеля — 50 г холодного сливочного масла, 3 столовые ложки муки, 2 столовые ложки сахара. В кефир добавьте соду, перемешайте.

Добавьте яйца, растопленное масло, сахар, соль, ванилин, муку и крахмал, перемешайте до однородности. Вылейте тесто в форму. Для крошки перетрите холодное масло с мукой и сахаром в мелкую крошку, посыпьте пирог. Выпекайте при 180°С 35–40 минут. Этот пирог идеален для тех, кто любит вкусную выпечку без лишних хлопот.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Быстрые лепешки «как пицца»: с сыром и колбасой на сковороде. Простое тесто на кефире
Общество
Быстрые лепешки «как пицца»: с сыром и колбасой на сковороде. Простое тесто на кефире
Стакан кефира и пачка масла: домашние квадратики-слойки на кефире с хрустящей крошкой
Общество
Стакан кефира и пачка масла: домашние квадратики-слойки на кефире с хрустящей крошкой
Два пирога на скорую руку: сладкий творожный и с грибами — вкусно и просто
Общество
Два пирога на скорую руку: сладкий творожный и с грибами — вкусно и просто
Насыпаю в молоко горсть сыра— через полчаса на столе пирог «Кусочек». Сытнее и вкуснее любой запеканки
Общество
Насыпаю в молоко горсть сыра— через полчаса на столе пирог «Кусочек». Сытнее и вкуснее любой запеканки
Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни
Общество
Хачапури не нужны: творожно-сырные завитушки из слоеного теста получаются нежнее, воздушнее и без возни
Мария Левицкая
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

