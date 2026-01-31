Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 15:59

Пирог для начинающих: просто рецепт с ветчиной и сыром на слоеном тесте

Фото: D-NEWS.ru
Если вы только начинаете дружбу с выпечкой и хотите быстрый результат без сложных техник, этот пирог — идеальный старт. Слоеное тесто, ароматная ветчина и тягучий сыр делают его беспроигрышным вариантом к чаю, для завтрака или сытного перекуса. Минимум действий — и на столе румяный пирог с хрустящей корочкой и сочной начинкой.

Ингредиенты (на 6 порций): слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (500 г), ветчина — 200 г, твердый сыр — 150 г, яичный желток — 1 шт., кунжут или тыквенные семечки — 1 ст. л. (по желанию).
Для соуса: майонез — 2 ст. л., кетчуп — 2 ст. л., горчица — 1 ч. л.

Приготовление: тесто разморозьте при комнатной температуре в течение 20–30 минут. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками, сыр натрите на крупной терке, ингредиенты для соуса смешайте до однородности. Тесто раскатайте в прямоугольник толщиной 3-4 мм и смажьте соусом центральную часть, оставляя по краям 3-4 см. Выложите начинку слоями, чередуя сыр и ветчину. По краям сделайте диагональные надрезы с шагом 2-3 см и заверните полоски крест-накрест, формируя аккуратную «косичку». Смажьте пирог желтком, при желании посыпьте семечками и выпекайте в разогретой до 190 °C духовке около 20 минут до золотистой корочки.

Ранее мы готовили биточки из крабовых, риса и кабачка. Вкусные и очень удачные, когда не хочется мясного.

Проверено редакцией
