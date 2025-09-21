Пирог «Чизбургер» с фаршем с маринованными огурчиками — дети больше не захотят фастфуд. Этот пирог — вся суть чизбургера в уютной домашней выпечке! Ароматное тесто, сочная мясная начинка, расплавленный сыр и пикантные огурцы. Идеально для семейного ужина или дружеских посиделок.
Ингредиенты для теста
- Мука пшеничная — 380 г
- Вода теплая — 230 мл
- Масло подсолнечное — 20 г
- Дрожжи сухие — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
Для начинки
- Фарш говяжий — 800 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Огурцы маринованные — 4 шт.
- Сыр плавящийся — 8 ломтиков
- Кетчуп — 150 г
- Яйцо — 1 шт. (для смазки)
- Кунжут — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
- Смешайте ингредиенты для теста, замесите эластичное тесто, оставьте на 1 час в тепле. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем, солью и перцем. Раскатайте тесто в два круга, один поменьше.
- Смажьте центр большого круга кетчупом, выложите фарш, нарежьте огурцы кружочками, разложите сверху. Накройте сыром. Накройте вторым кругом, защипните края теста. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим!
Ранее мы готовили домашний чикенбургер с хрустящей котлетой! Шикарный фастфуд легко и просто.