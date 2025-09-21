Пирог «Чизбургер» с фаршем с маринованными огурчиками — дети больше не захотят фастфуд

Пирог «Чизбургер» с фаршем с маринованными огурчиками — дети больше не захотят фастфуд. Этот пирог — вся суть чизбургера в уютной домашней выпечке! Ароматное тесто, сочная мясная начинка, расплавленный сыр и пикантные огурцы. Идеально для семейного ужина или дружеских посиделок.

Ингредиенты для теста

Мука пшеничная — 380 г

Вода теплая — 230 мл

Масло подсолнечное — 20 г

Дрожжи сухие — 1 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Для начинки

Фарш говяжий — 800 г

Лук репчатый — 1 шт.

Огурцы маринованные — 4 шт.

Сыр плавящийся — 8 ломтиков

Кетчуп — 150 г

Яйцо — 1 шт. (для смазки)

Кунжут — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Смешайте ингредиенты для теста, замесите эластичное тесто, оставьте на 1 час в тепле. Лук мелко нарежьте, обжарьте до прозрачности, смешайте с фаршем, солью и перцем. Раскатайте тесто в два круга, один поменьше. Смажьте центр большого круга кетчупом, выложите фарш, нарежьте огурцы кружочками, разложите сверху. Накройте сыром. Накройте вторым кругом, защипните края теста. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистой корочки. Подавайте горячим!

