Пирог без духовки: готовлю на сковороде за 20 минут — вкуснее шарлотки

Пирог без духовки — это быстрый и простой десерт, который готовится на сковороде. Он получается нежным, сочным и по вкусу напоминает классическую шарлотку, но готовится в разы быстрее. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую выпечку.

Для теста понадобятся 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл кефира, 150 г муки, половина чайной ложки соды и щепотка ванилина. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены, добавьте кефир, муку, соду и ванилин, тщательно перемешайте до однородности. На разогретую сковороду с маслом выложите часть яблок, залейте тестом и сверху разложите оставшиеся яблоки. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 20–25 минут до золотистой корочки. Переверните пирог с помощью тарелки и подрумяньте с другой стороны еще 5–7 минут. Готовый пирог подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Он получается воздушным, с нежными яблоками внутри.

