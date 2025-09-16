Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 09:27

Пирог без духовки: готовлю на сковороде за 20 минут — вкуснее шарлотки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог без духовки — это быстрый и простой десерт, который готовится на сковороде. Он получается нежным, сочным и по вкусу напоминает классическую шарлотку, но готовится в разы быстрее. Идеальный вариант, когда хочется сладкого, но нет времени на долгую выпечку.

Для теста понадобятся 2 яйца, 100 г сахара, 100 мл кефира, 150 г муки, половина чайной ложки соды и щепотка ванилина. Яблоки очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Яйца взбейте с сахаром до светлой пены, добавьте кефир, муку, соду и ванилин, тщательно перемешайте до однородности. На разогретую сковороду с маслом выложите часть яблок, залейте тестом и сверху разложите оставшиеся яблоки. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 20–25 минут до золотистой корочки. Переверните пирог с помощью тарелки и подрумяньте с другой стороны еще 5–7 минут. Готовый пирог подавайте теплым, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Он получается воздушным, с нежными яблоками внутри.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

еда
рецепты
десерты
пироги
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.